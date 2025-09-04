【GRAPHT「Bloodborne」新商品】 9月25日～28日 先行販売予定 MSYは「GRAPHT」より、「Bloodborne」にインスパイアされた新作アイテムを9月25日～28日の東京ゲームショウ2025（TGS2025）で先行販売する。 今回販売するアイテムは「YOU DIED」を刺しゅうしたパーカやTシャツ、登場キャラクターや武器に着目した刺しゅうステッカーの他、「人形」、「時計