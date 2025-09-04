台風15号の影響で交通に影響が出ています。 きょう4日の海の便で欠航となっているのは、種子屋久高速船、フェリー屋久島2、プリンセスわかさ、フェリー太陽IIの全便と、フェリーはいびすかす、クイーンコーラルクロスの一部の便です。 JRの在来線は、日豊本線の霧島神宮と南宮崎の間、日南線の志布志と青島の間で始発から列車の運行を見合わせています。 なお、空の便は、鹿児島と東京や大阪を結