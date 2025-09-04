紫苑Ｓのステップレース オークス組が［４・６・４・22］で３着以内の半数近くを占めている。 それ以外で複数連対があるステップは皆無。特に近年はオークス組の存在感が増している。 クラス別では１勝クラス組が［２・１・３・57］で、２勝クラス組も［１・２・１・17］と悪くない成績だが、２勝クラス組は18年以降［０・０・０・12］で近年は一息。 未勝利組は［０・０・０・７］と相手の一気の強化で苦戦