東京時間10:54現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.59（-0.38-0.59%） NY市場で原油先物はOPECプラスで中核国が増産検討との報道から下落。時間外でも続落となっている。