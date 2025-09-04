◆米大リーグレイズ９―４マリナーズ（３日、米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が３日（日本時間４日）、敵地・レイズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数１安打１打点、２三振で２戦連発の５２号は出なかった。マリナーズは２回までに８点を失い、レイズに完敗を喫して３連敗となった。前日２日（同３日）の敵地・レイズ戦で７試合ぶりの本塁打