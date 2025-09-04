【ワシントン＝中根圭一】米連邦地裁は３日、トランプ政権が反ユダヤ主義対策の不備を理由にハーバード大への２２億ドル（約３３００億円）の補助金を凍結したことを違憲と判断し、補助金の交付を再開するよう政権に命じた。ホワイトハウス報道官は米メディアに対し、控訴する方針を明らかにした。トランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザを攻撃するイスラエルに抗議する学生デモの取り締まり強化を拒否したとして、同大が反ユ