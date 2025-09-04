「パイレーツ３−０ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が七回の第４打席で三塁内野安打を放った。スイングする際に思わず「痛って！！！」と絶叫しながらバットに当てたボテボテの一打。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者は自身のＸで「プレートの中心から１・９４フィート（約６０センチ）離れていた」と伝えた。ＭＬＢ公式のチャートでも、明らかに死球となってもおかしくないようなコース。変則左