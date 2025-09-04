9月4日（現地時間3日）、ESPNのシニアNBAインサイダー、シャムス・シャラニア記者が2026年のNBAオールスターゲームに関して新たなフォーマットが検討されていると報じた。関係者によれば、来年のオールスターはアメリカチーム2組とワールドチーム1組による3チーム制の総当たり戦となる見込みだという。 計画されているのは、各チーム8選手編成の3