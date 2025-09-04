プログリットが反発した。日本経済新聞電子版が４日、「英語学習サービスを手掛けるプログリットは９月上旬に、韓国で人工知能（ＡＩ）を使ったスピーキング学習アプリ『スピフル』の提供を始める」と報じた。海外展開による事業拡大の思惑を広げる格好となり、買いを誘ったようだ。記事によると、同社による海外でのサービス展開は初となるという。 出所：MINKABU PRESS