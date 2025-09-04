ジャパンモビリティショー2023でプロトタイプが発表され、ついに正式発売日＆価格が公開されたホンダの新型「プレリュード」（写真：本田技研工業）【写真を見る】ついに発売日＆価格が判明、ホンダ新型「プレリュード」の内外装を詳しく確認する（90枚）本田技研工業（以下、ホンダ）が、2025年9月5日に発売する新型3ドアクーペ「プレリュード」に試乗する機会を得た。昭和の時代に人気を博した「スペシャリティカー」というジャ