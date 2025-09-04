午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５７、値下がり銘柄数は５７５、変わらずは８４銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉄鋼、保険、輸送用機器など。値下がりで目立つのはゴム製品、不動産、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS