【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:Iが、1stアルバム『WHO I AM』のリリースを記念して、東京・ヒューリックホール東京にてSHOWCASEを開催した。 ■“9時半ダンス”が話題の「THIS IS ME:I」でイベントスタート 先日、活動再開を発表したTSUZUMIを含む9人がステージに登場し、アルバムのタイトル曲「THIS IS ME:I」でイベントがスタート。YouTubeで公開しているMVが1,000万回再生