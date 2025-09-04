Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。自宅での愛猫たちとの様子を公開した。 【画像】佐久間大介と愛猫たちの自撮りショット（全7枚）／佐久間に甘える愛猫たち ■佐久間大介が愛猫・ツナ＆シャチの“特等席”を紹介 佐久間は「絶対に俺に触りたいシャチと嫉妬して俺の上に乗るツナ」と題して7枚の写真を投稿。1～3枚目はソファの背もたれに寄りかかる佐久間と、背もたれの上で寝る愛猫・シャチ。 シャチはぐ