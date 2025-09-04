親の期待【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も不定期ながら投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に親にどんな期待をされたことがあるかについても話を聞いた。■本末転倒なストーリーはまさにギャグ！親の期待