テニスの全米オープンは3日（日本時間4日）、女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみは同13位のロリーナ・ムホバ（チェコ）と対戦。セットカウント2－0で勝利して、5大会ぶり3度目となる準決勝進出を決めた。 ■4回戦では世界3位を撃破 2018年、20年に全米制覇を成し遂げた大坂は、前哨戦となった「ナショナル・バンク・オープン」で準優勝を果たすなど好調を維持し今大会へ