4日朝、JR山陽線で枕木から煙が出ているのが確認され、一部列車に遅れが出ました。線路の枕木から煙が上がったのは、JR山陽線の向洋駅と天神川駅の間です。JR西日本によると4日午前7時50分ごろ、貨物列車の運転士から「上り貨物線で枕木から煙が出ているのを認め防護無線を押し停車した」と連絡がありました。JR西日本の社員が消火し、安全を確認。旅客線を走る列車には影響がなく、約20分後に上下線ともに運転を再開しました。こ