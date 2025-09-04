3日に中国で行われた抗日戦勝80年を記念する軍事パレードに卓球女子の孫穎莎（スン・インシャー）らアスリートがコメントを寄せている。中国国営の中央テレビ（CCTV）の央視新聞が伝えた。記事によると、孫は軍事パレードについて「このように盛大な記念大会を目にして、すべての中国人の心は誇りで満たされていると信じています。私たちはそれぞれの分野で努力して輝きを放ち、新たな勝利を絶えず創造し、強国建設と民族復興のた