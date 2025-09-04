俳優・伊藤沙莉が主演を務める映画『風のマジム』（9月5日より沖縄県先行公開、9月12日より全国公開）から、本編映像の一部が公開された。【動画】映画『風のマジム』本編映像本作は「南大東島の風に吹かれて育つサトウキビで特別なラム酒を作りたい」と思い立ち、社内ベンチャーコンクールを活用して事業を立ち上げ、契約社員から社長へと歩んだ金城祐子氏の実話を基にした、原田マハの同名小説（講談社文庫）が原作。公開