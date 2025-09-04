ボーイズグループ・＆TEAMの韓国デビューまでの約100日に密着したドキュメンタリー番組『＆TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』(毎週木曜24:59〜 ※全6回)が、10月2日から日本テレビで放送される。＆TEAM9月3日のアニバーサリーイベント『＆TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』で、この秋韓国デビューすることを発表した＆TEAM。今回の番組では、韓国デビューに向けて真剣にレコーディングやレッスンに没頭するメンバーの