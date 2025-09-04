将棋の第73期王座戦五番勝負が、若きタイトルホルダーである藤井聡太王座と伊藤匠叡王の激突という注目カードと共に、9月4日、シンガポールのセントーサ島で幕を開けた。シンガポール建国60周年記念の文化交流事業の一環として開催される第1局は、「将棋文化の国際的な魅力の発信と、新たなファン層の獲得」を目的としている。将棋の海外対局は2023年のベトナム・ダナン以来約2年ぶり、王座戦としては2002年の中国・上海以来23年