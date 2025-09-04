バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。フェルハト・アクバシュ監督は試合後に自身のインスタグラムを更新し、写真とともに感激をつづった。日本は和田由紀子が4本のサービスエースを含め、両軍トップの27得点を決めるなど躍動。主将の石川真佑も2つのブロックなど26得点で貢献した。アクバシュ監督は自身のイ