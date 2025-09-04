米レポーターがXでコメントを紹介米大リーグ・ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でパイレーツと対戦した。試合ではパイレーツのキャム・デバニー内野手がメジャー初安打を放ち記念ボールの返却を球団が求めていたが、ドジャースのエメット・シーハン投手が誤って返したことが物議になっていた。2回裏、2死一塁の場面だった。打席に入ったデバニーは3球目のスライダーを捉えレフト前に弾き返した。これが記念すべきメジャー