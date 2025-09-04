NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の劇中では、粗相をした家臣を鉄砲の的にするなど、視聴者に強烈なインパクトを刻みつけた松前道広（えなりかずき）。御三卿・一橋治済（生田斗真）と組んで、破天荒な悪役ぶりを見せつけました。※関連記事：【大河べらぼう】ロシアに強硬姿勢、反幕勢力と交流！蝦夷地に君臨した松前藩主・松前道廣(えなりかずき)の豪快すぎる生涯そんな父親を持ったら苦労するだろうな……と思った