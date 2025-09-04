リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「第2回中国における日系ITサービス業の市場動向」を発表しました。 リスクモンスターチャイナ「第2回中国における日系ITサービス業の市場動向」 ・調査方法：中国における日系企業の法人登記情報に基づく調査・調査対象時期：2025年4月時点で開示されていた法人登記情報・調査対象企業：中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及びそのグループ