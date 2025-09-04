「“彼”はやってるかもと思っていましたよ……」そう囁くのは、テレビ局関係者。“彼”とは、3日早朝に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優の清水尋也（26）のことだ。「清水容疑者が、7月10日までに同居する20代女性と一緒に東京都杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した容疑で、9月3日早朝に逮捕されました。警察関係者によると、今年に入ってから清水容疑者が大麻を使用しているという情報があり、警視庁が捜査を進めていたようで