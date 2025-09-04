スポーツワンは、体力測定をゲーム感覚で楽しめる新システム『アニマル体力測定』をリリースしました。 スポーツワン『アニマル体力測定』 スポーツワンは、体力測定をゲーム感覚で楽しめる新システム『アニマル体力測定』をリリース。このシステムは、体力テストの数値を50種類の動物キャラクターに変換して表示することで、子どもから大人まで楽しみながら健康習慣づくりに取り組める仕組みです。さらに「体力年