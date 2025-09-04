食楽web ●『スターバックス』から、2025年秋の新作がラインアップ。ほうじ茶×フルーツのティービバレッジから濃厚なチョコレートムースのラテまで、注目メニューをご紹介します。 毎回、シーズンフレーバーが待ち遠しい『スターバックス』の限定メニュー。この秋は夏から引き続き、ピーチを使ったフラペチーノや人気シリーズの復刻版