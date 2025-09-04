アーモンドは、レクチャーと演奏で構成するコンサート・シリーズ “Almond Lecture Concert in 北九州 Vol.2 〜平和と音楽〜”を、2025年9月6日(土)15:00開演(14:15開場)、ウェルとばた中ホールにて開催します。 Almond Lecture Concert in 北九州 Vol.2 〜平和と音楽〜 日時：2025年9月6日(土) 開演15:00(開場14:15)会場：ウェルとばた中ホール出演：鶫真衣(陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)／入江一雄(