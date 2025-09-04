２０２１年、清水尋也容疑者が声優に初挑戦したアニメ映画「映画大好きポンポさん」公開のタイミングでインタビューしている。当時２１歳。取材前、感情を胸の内に秘めるタイプと想像していたが、実際には社交的でこちらが期待する以上に力強い言葉で取材に応じてくれた。正直過ぎるあまり、誤解されることもあるだろうなと思った。印象に残っているのは「物づくりは、自己中心的、わがままなやつしかできない仕事」という言葉