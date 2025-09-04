ヤンキース傘下マイナー３Ａ・スクラントンの前田健太投手（３７）が３日（日本時間４日）、敵地・ウースター戦に先発し、７回２／３で１００球を投げ、１安打１失点、９奪三振の快投を見せ、５勝目（６敗）を挙げた。マイナーながらノーヒットノーランまであと４人。出した走者は２回の四球による１人だけだった８回２死走者なしで左打者に内角低めのスライダーを右翼席運ばれると、そのままマウンドを降りた。前回登板の８月