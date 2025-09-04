俳優・唐沢寿明（６２）の姿にネットは驚いた。３日に東京・六本木のテレビ東京で行われた１０月編成説明会に登場した唐沢。１０月１７日スタートの主演ドラマ「コーチ」（金曜・後９時）で演じる“さえない５５歳のおじさん”向井光太郎のビジュアルで現れた。役作りでひげを伸ばし、白髪はボサボサ。この姿を見たネットは仰天。「えっ！この人、唐沢さんなの？」「！？知ってる唐沢寿明さんと違う」「かなり印象変わった」