ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年9月4日より順次開催されている『ハロウィーン・イベント 2025』開催に先駆け、グローバルメイクアップブランド『KATE』とパークの初共創による新感覚アトラクションKATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』オープニングセレモニーが開催されました☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント 2025』KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる