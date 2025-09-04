アメリカのトランプ政権による人員削減でCDC＝疾病対策センターの独立性が損なわれるなか、カリフォルニア州は3日、オレゴン州やワシントン州とともに独自の保健政策協定を結ぶと発表しました。カリフォルニア州のニューサム知事は3日、「CDC＝疾病対策センターの独立性が損なわれ、科学の政治化への懸念が高まっている」として、オレゴン州やワシントン州とともに独自の保健政策協定を結ぶと発表しました。この協定の下では住民が