·Ù»ëÄ£¡Ê¼êÁ°¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡ËÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ0.4¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÇÐÍ¥À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡áÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡á¤È¡¢Æ±µï¤¹¤ë20Âå¤Î½÷¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖµÛ¤¦¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±²Ý¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿20ºÐ¤´¤í¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇµÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ï