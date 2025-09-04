【ワシントン共同】「相互関税」など米政権の関税措置を違法とした米連邦高裁判決を受け、トランプ大統領は3日、連邦最高裁でも敗訴すれば、欧州連合（EU）や日本、韓国との関税合意を解消しなければならないと述べた。