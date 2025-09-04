8000系の2両目となる「8002号車」が登場一畑電車は2025年9月2日、新型車両8000系の2両目となる「8002号車」を10月8日（水）から営業運転に投入すると発表しました。 【どこだかわかる？】これが一畑電車8002号車です（画像）「8002号車」は、台湾の名勝や景勝地を描いたラッピングが施されていることが特徴。これは台湾鉄路管理局との友好協定に基づく相互車両ラッピング事業の一環です。台湾の平渓線では、10月22日から島根県