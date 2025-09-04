鳥取県の首都圏アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」(東京都港区新橋)では、梨一色になる「とっとり梨フェア」を開催している。とっとり・おかやま新橋館○今年の「二十世紀梨」は過去20年で最も甘い仕上がり二十世紀梨鳥取県は、「二十世紀梨」の生産量で全国1位を誇る名産地。二十世紀梨は、透きとおるような淡い黄緑色の肌とジューシーさが特長で、口に含めば酸味と甘さのバランスがとれた爽やかな味わいの果汁がほと