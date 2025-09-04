NTT都市開発は9月1日、「原宿クエスト建替え計画」(東京都渋谷区)について、8月29日に竣工し、9月11日に一部店舗が開業することを発表した。原宿クエスト○「原宿クエスト」が再始動本計画地は、かつてNTTグループの前身である日本電信電話公社の総裁公邸が所在していた場所となる。その場所に1988年「QUEST FOR NEW STANDARD」というコンセプトで誕生した旧「原宿クエスト」は、ベーシックで流行に左右されない価値を追求する場と