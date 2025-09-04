VIVAWAVE Co.,Ltd.は9月12日、ファミリーマートと共同開発したメイクアップブランド「hana by hince」の「ウォーターグラスティント」の限定カラー2種類(各990円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。hana by hince「ウォーターグラスティント」(990円)同ブランドは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開