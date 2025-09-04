ファミリーマートは9月2日、「ファミマのお得リレー」第5弾として、対象のジョージアとサンドイッチ各種を一緒に買うと合計金額から100円引きとなるキャンペーンを開始した。サンドイッチとジョージアのペットボトル飲料がセットで100円引き原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。このような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、同社では「お得リレー」を継続して実施している。