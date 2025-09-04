小林製薬は9月17日、生理の悩みに寄り添う「命の母ホワイト」ブランドから、月経過多を改善する漢方「チラック」(メーカー希望小売価格1,700円/税別)を全国で発売する。「チラック」(メーカー希望小売価格1,700円/税別)月経過多とは、生理の出血量が多く、日常生活に支障をきたす症状のこと。月経期の経血の量が140ml以上であれば月経過多と定義される。同社調査によると、生理中に起こる不調として「出血量の多さ」(36%)は、「生