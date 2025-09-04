◆米大リーグレッドソックス１―８ガーディアンズ（３日、米マサチューセッツ州フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が３日（日本時間４日）、本拠のガーディアンズ戦、ベンチスタートで最後まで出番がなく２試合ぶりに欠場となった。吉田は前夜のガーディアンズ戦で２本の二塁打を含め今季２度目の３安打を放っていたが、相手先発が左腕カンティーヨのためベンチスタート。序盤に大量失点する展開で、最後ま