人気アイドルグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）が３日、都内で初アルバム「ＷＨＯＩＡＭ」の発売記念イベントを行った。８月３１日に約１年ぶりの活動再開を発表したＴＳＵＺＵＭＩを含む９人がステージに登場。アルバムのタイトル曲「ＴＨＩＳＩＳＭＥ：Ｉ」を披露した。ＭＯＭＯＮＡは「『ＷＨＯＩＡＭ』はＭＥ：Ｉというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっています！」と話した。トークで沸かせ