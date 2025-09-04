赤沢経済再生相は４日午前、米国のトランプ政権の関税措置を巡る閣僚級協議に出席するため、米国に向けて羽田空港を出発した。７月に日米間で合意した５５００億ドル（約８１兆円）の対米投資に関する共同文書の作成に向けて最終調整を行う。「相互関税」の特例措置に関する大統領令の修正や、自動車・自動車部品の関税を引き下げる大統領令の早期発出も促す考えだ。赤沢氏は先月末にも訪米を計画したが、事務方で協議すべき点