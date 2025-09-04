世界最大の氷山「Ａ２３ａ」を捉えた航空写真/MOD/Getty Images（ＣＮＮ）英国南極観測局（ＢＡＳ）は３日、世界最大の氷山「Ａ２３ａ」の崩壊が急速に進み、複数の巨大な塊に分裂したと発表した。Ａ２３ａは、１９８６年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離。「世界最大の氷山」として観測が続けられており、崩壊前の重さは約１．１兆トン、面積は３６７２平方キロに及んでいた。ＢＡＳの専門家アンドルー・マイヤーズ氏は