アメリカ南部・フロリダ州は、就学児向けを含むすべてのワクチン接種の義務を廃止する方針だと発表しました。フロリダ州ラダポ公衆衛生長官「私たちはこの制度を終わらせるべきで、正しいことです。フロリダ州が全米で初となるのは素晴らしいことです」CBSテレビなどによりますと、フロリダ州のラダポ長官は3日、「政府は市民に対し、“体に何を入れるか”を命じる権利はない」などとして、ワクチン接種の義務を廃止する方針だと