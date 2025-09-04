物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は9月17日、「韓国フェア」を全店で開催する。韓国フェア今回のフェアでは、韓国のトレンドを焼肉きんぐ流にアレンジした料理を揃えた。「チュクミサムギョプサル」(649円)は、韓国料理の定番である"チュクミ(タコの辛味噌焼き)"と"サムギョプサル"を組み合わせた商品。ぐるっと巻いた薄めのサムギョプサルに、温めたチュクミの旨味が相性抜群だという。「チュクミサムギョプサル」(6