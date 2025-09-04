【007 First Light】 2026年3月27日 発売予定 価格：8,910円 IO Interactiveは、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「007 First Light」を2026年3月27日に発売する。価格は8,910円。PlayStation Storeにて予約受付が開始されている。 本作は、独自の解釈で再構築したジェームズ・ボンドのオリジナルストーリーを描いた三人称視点ア