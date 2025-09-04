【HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)GOLD & SILVER COATING SET】 9月13日 発売予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)GOLD & SILVER COATING SET」を9月13日に発売する。価格は22,000円