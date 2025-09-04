【モデルプレス＝2025/09/04】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、9月3日に開催した結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary［縁 DAY］』の公演内で、10月28日に『&TEAM KR 1st Mini Album ‘Back to Life’』（日本輸入盤は10月29日）をリリースし韓国デビューを果たすことを発表した。【写真】&TEAM、抜群スタイル際立つ◆&TEAM、カバーステージ＆ダンスメドレー